Csütörtökön egy ház tetején a cserép meglazult, veszélyeztette a gyalogosforgalmat Debrecenben, a Szent Anna utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók létrán át távolították el a cserepet - olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

Száz négyzetméteren égett egy száraz, füves terület Balmazújváros határában, ezért riasztották a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltókat. A tűzoltók kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.

Gondokat okozott a vihar

Belecsapott a villám egy családi házba, amitől kigyulladt a ház tetőszerkezete tegnap este, Balmazújvároson, az Árpád utcában. Az öt négyzetméteres tüzet a balmazújvárosi önkormányzati hivatásos tűzoltók oltották el vízsugárral.

A viharos esőben és szélben több fa megdőlt és több faág lehasadt, amely akadályozta vagy veszélyeztette a forgalmat, ezért csütörtök este riasztották a tűzoltókat. Debrecenben, a Balaton utcában az úttestre szakadt faágat távolították el a város tűzoltói, azután az Epreskert utcába vonultak. Ott is az úttesten volt egy faág. A Kishegyesi úton, a Derék utcában és a Sárvári Pál utcában is lehasadt faágat vágtak le a tűzoltók motoros láncfűrésszel. A vihar miatt a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók is kaptak riasztást: a Bocskai utcában egy nagyméretű fa ága az úttestre szakadt, amit motoros láncfűrésszel távolítottak el.