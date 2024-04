Többek közt azt mondták, hogy a lány megrontása miatt feljelentik, valamint azt is, hogy a kiskorú megbetegedett, és kórházba került. Azt is állították, hogy a lány végül meghalt, és a sírköve megvásárlására is küldjön pénzt. Egy rendőri jelvényről is mellékeltek fotót, mondván, a lány apja rendőr, és egy hamis profilról az ő nevében is írogattak neki.