Sajtóhírek szerint a balesetet a szürke autó 19 éves, friss jogosítványos sofőrje okozhatta, aki a belső sávból a külsőbe akart átsorolni, de nem vette észre a mellette haladó autót, nekicsapódott, majd ezután sodródtak a járdára.

Az alaptudásnak nem lenne szabad elkopnia

Az irányjelzés, a visszapillantó tükrök használata és a holtterek ellenőrzése az egyik alapvető feladat, amit a tanulóvezetőknek el kell sajátítaniuk, a forgalmi vizsga része, elmaradása bukást eredményezhet

– emelte ki megkeresésünkre a debreceni Fair Play Autósiskola vezetője, szakoktatója, Hajdu Ferenc.

Véleménye szerint a legtöbb sofőrnél az idő múlásával elkopnak azok az aprónak tűnő mozdulatok, mint a holtterek ellenőrzése, s mint fogalmazott, az emberek csak belepillantanak a tükörbe, és már fordítják is a kormányt. – De ugyanígy kopik el általánosságban a figyelem, megszokásból vezetnek az emberek, a megszokott útvonalakon a táblákat figyelmen kívül hagyják. Jó példa erre a Kossuth utca, amely 2017 óta egyirányú, mégis találkozni most is a forgalommal szemben haladó autókkal – mondta.

Hajdu Ferenc szakoktató

Türelem, előzékenység

– Ha az emberek türelmesebbek, empatikusabbak lennének a mindennapi közlekedés közben – azon túl, hogy betartják a szabályokat –, jóval kevesebb baleset vagy veszélyes helyzet alakulna ki – adott hangot vélekedésének Hajdu Ferenc. Meglátása szerint a belváros nagy csomópontjai – például a Kossuth és Burgundia utcák kereszteződése – azok, amelyek elsősorban balesetveszélyesek lehetnek. Mint kifejtette, nap mint nap azt látni, hogy az útkereszteződésekben állnak meg az autók, elzárva a keresztirányú forgalmat.

Mindenki siet, rohan. Rengeteg olyan helyzettel találkozni, amikor előzékenység helyett agresszívvá válnak az emberek, nem tolerálják például, ha valaki betartja a 30 kilométer/órás sebességkorlátozást

– mutatott rá.

– Úgy gondolom, több hagyományos körforgalomra lenne szükség. Balkáni országokban szinte csak ilyenekkel találkozni a lámpás kereszteződések helyett. A turbókörforgalmakat sajnos kevesen tudják csak értelmezni, így több veszélyt jelentenek, mint hasznot. A gyalogátkelőhelyek pedig egyben fekvőrendőrök is. Ezek apró, de annál hasznosabb megoldások arra, hogy biztonságosan, de gördülékenyen haladjon a forgalom – jelezte Hajdu Ferenc.