Szombat hajnalban egy autó lesodródott az útról és az árokba borult Debrecen külterületén. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet - olvasható a katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában.

Kigyulladt egy autó motortere Nyírmihálydiban, a Lugosi úton szombaton. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Szabadtéri tüzek okoztak gondot

Szabadtéri tűz volt a vármegye több pontján. Nyírmihálydiban, a Gelsi út mellett ezerháromszáz négyzetméteren égett az avar és a gaz. A nyíradonyi és a szakolyi tűzoltók avatkoztak be két vízsugárral. A településen tűz volt még a Bartók Béla utcában is. Ott is két vízsugarat és kéziszerszámokat használtak a tűzoltók, hogy a lángokat megfékezzék.

A hajdúböszörményi egység a Nagy-Bocskai szőlőbe vonult, ott ötszáz négyzetméteren égett a gaz. Őket és a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották Hajdúhadházra is szabadtéri tűz miatt. A Méhészkert utcában száz négyzetméteren égett a gaz. A tűzoltók azt a tüzet is eloltották.

Hosszúpályi külterületén egy hektáros területen lángolt a legelő. A debreceni hivatásos és a létavértesi önkormányzati és a konyári önkéntes tűzoltóakt riasztották, akik kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Jelzett az érzékelő

Szén-monoxid-érzékelő jelzett szombaton Debrecenben, a Poroshát utcában. A város hivatásos tűzoltói vonultak, akik méréseket végeztek, amelyek igazolták a veszélyes gáz jelenlétét. A ház fűthető maradt, személyi sérülés nem történt.

Szén-monoxid-érzékelő adott le jelzéseket egy családi házban Hajdúhadházon, a Kinizsi utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, melyek kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Debrecenben, a Csapó utca és a Rákóczi utca kereszteződésében két autó ütközött össze szombaton kora este. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket.