A Hír FM debreceni adásában Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem szóvivője volt ezúttal a vendégünk. A lakástüzekről, a tűzoltók feladatairól, a szakma szépségeiről és nehézségeiről beszélgettünk vele, de arra is fény derült, hogyan avatják be az újoncokat, és egyáltalán mi kell ahhoz, hogy valaki tűzoltónak nevezhesse magát. Arról is lehullt a lepel, mire készülnek idén a vármegye hősei, és milyen utánpótlásra számítanak. Podcastunkban arra is felhívja a figyelmet a szakember, hogyan előzhetőek meg a lakástüzek.