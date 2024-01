Csütörtök hajnalban egy kisbusz és egy teherautó ütközött össze Hajdúböszörmény közelében, az M35-ös autópályán. A teherautó az árokba borult, a kisbusz pedig a szalagkorlátnak csapódott. A debreceni és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a járműveket átvizsgálták, és a kisbusz két utasát feszítő-vágóval szabadították ki. A mentőszolgálat a sérültet kórházba szállította, de a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. A műszaki mentés a rendőrség teljes útzára mellett zajlott – olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

A beavatkozás közben egy másik baleset is történt az M35-ös autópályán, az érintett útszakasz másik oldalán is összeütközött két autó. A helyszínen tartózkodó tűzoltók átvizsgálták azokat a járműveket is, majd elvégezték az áramtalanítást.

Egy fa ága elektromos vezetékre szakadt csütörtökön Debrecenben, a Kastélykert utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták le az ágat.

Egy kávépörkölő üzem egyik kéménye mellett izzást tapasztaltak Szakolyon, a Mátyás király utcában, ezért riasztották a szakolyi önkormányzati és önkéntes, valamint a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók hőkamerával vizsgálták át a födémet, és az izzást kéziszerszámokkal szüntették meg.

Egy kisteherautó személyvonattal ütközött össze Nyírmihálydiban, a Rákóczi utcában. A szakolyi önkormányzati és a nyíradonyi hivatásos egységet riasztották oda is. Ők átvizsgálták a járműveket, és a kisteherautót áramtalanították. A tűzoltók a vonat utasait egy mentesítő autóbuszra kísérték át. A mentőszolgálat a balesetben érintett gépjármű vezetőjét kórházba szállította.

Egy lakóház mellé épített kazánházban keletkezett tűz csütörtök este Tiszavasváriban, a Vörösmarty utcában. A tűz két melléképületre is átterjedt. A hajdúnánási hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók körülhatárolták a tüzet, és öt vízsugárral oltották a lángokat, így a lakóházat meg tudták menteni a tűztől. Az eset során senki sem sérült meg.