Emberölés kísérlete miatt hallgatták ki a hajdú-bihari nyomozók azt a 25 éves gyanúsítottat, aki meg akarta leckéztetni ismerősét Komádiban, számolt be a police.hu.

A közlemény szerint több nézeteltérés és vita is megelőzte a férfi tettét. Ismerősével építkezéseken dolgoztak együtt, néha a szabadidejüket is közösen töltötték. Baráti kapcsolat viszont nem alakult ki közöttük, sokszor összevitatkoztak, eltávolodtak egymástól, majd kifejezetten rossz, haragos viszonyba kerültek. Mindketten Komádiban laktak, így elkerülhetetlen volt, hogy néha találkozzanak. Így volt ez idén március 9-én is. A helyi kocsmában találkoztak, veszekedni kezdtek, majd mindketten hazamentek.