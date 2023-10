Több kidőlt fához és lehasadt faághoz is riasztották a tűzoltókat pénteken - számolt be róla a katasztrófavédelem. Debrecenben, a Sesztina utcába, a Senyei-Oláh István utcába, a Boka Károly utcába, a Tégláskert utcába és a Sárga dűlőbe vonultak a debreceni hivatásos egységek. Motoros láncfűrésszel távolították el az akadályt képező fákat és lehasadt faágakat. A Honvéd utcában egy kémény borult le és a gyalogos forgalmat veszélyeztette, a meglazult részeket létrán keresztül vették le a tűzoltók.

Hajdúszoboszlón is favágás volt pénteken. A Bihari utcában, a Major utcában és a Szilfákalja utcában is faágakat távolítottak el a város tűzoltói. A hajdúszoboszlói egységet még a Keleti-főcsatorna partjára is riasztották ott egy nagy fa az utat teljesen elzárta.

A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók Hortobágyra vonultak, mert egy nagyméretű nyárfa kidőlt a szélben és a forgalmat akadályozta. A tűzoltók motoros láncfűrésszel dolgoztak.

Berettyóújfaluban, a Honvéd utcában dőlt ki egy fa félig, ezért azt a város tűzoltói kivágták.

Az árokba hajtott egy autó a 4-es számú főúton, Kaba közelében. A kabai önkéntesek és a püspökladányi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet. Az autó utasai nem sérültek meg.

Négy személyautó ütközött össze péntek délután Hajdúböszörmény külterületén. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egység átvizsgálta és áramtalanította az autókat, a mentőszolgálat pedig három embert kórházba szállított.