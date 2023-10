A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a balesetek megelőzése, a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint a szabályszegők forgalomból történő kiszűrése érdekében rendszeresen tartanak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket - írja a police.hu.

Mint arról korábban már beszámolt a rendőrség, a társhatóságokkal közösen is folynak ezek a célzott akciók, amiken kiemelt figyelmet fordítanak az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítására, illetve az engedély nélkül átalakított járművek forgalomból történő kiszűrésére is. Az ellenőrzésekre a közlekedési hatóság szakemberei mobil műszaki vizsgaállomással települnek ki, és tüzetesen átvizsgálják a megállított járműveket. Többször volt olyan eset, amikor a megállított autók közül olyat találtak a kormányhivatal szakemberei, amelyek a jogszabályok értelmében közlekedésre alkalmatlanok voltak, ezért azokat műszaki vizsgára kötelezték. A hatóságok a jogsértések felfedése, valamint azok visszaszorítása érdekében a jövőben is terveznek a vármegyénk területén hasonló jellegű ellenőrzéseket.

A hajdú-bihari rendőrök továbbra is mindent megtesznek azért, hogy senki ne sérüljön meg vármegyénk közútjain.