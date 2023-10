Ugyanakkor leszögezte, az idős nő sérelmére elkövetett cselekmény brutálisnak, a közvéleményt mélyen felzaklatónak minősül, ezért csak a legsúlyosabb büntetés kiszabása lehet célravezető. Ezért kérvényezte, hogy a bíróság a kiszabott büntetést azzal súlyosítsa, hogy a vádlottat feltételesen ne bocsáthassák szabadon.

Csak atyai szigornak tartják azt a néhány pofont

A védelem jelezte, hogy a korábbi, felmentésre, valamint enyhítésre irányuló fellebbezését fenntartja. Az ügyvéd szerint több ponton is eltérnek a vádlotti és a hozzátartozói tanúvallomások. Védencének ugyanis soha nem állt szándékában ölni, többször is hangsúlyozta, hogy a taglózópisztolyt működésképtelennek vélte, valamint a családját sem bántalmazta. Gyermekei is mindössze néhány alkalommal kaptak pofont, mely csupán atyai szigornak tudható be.