Budapest V. kerületében, a Vigadó téren látott el szolgálatot október 1-jén késő este a Készenléti Rendőrség (KR) Rendészeti Igazgatóságának két járőre. A Lánchíd irányából az Erzsébet tér felé közlekedett egy fekete BMW, amit megállítottak, számolt be a KR közleménye.

Forrás: police.hu

Miközben a rendőrök a gépkocsit ellenőrizték a rendszerben, a sofőr egyre idegesebb lett, és érezni lehetett rajta, hogy valamilyen bódító szer hatása alatt állhat. Így nemcsak iratait ellenőrizték, hanem átvizsgálták ruházatát és a gépkocsit is.

Ekkor fedeztek fel az anyósülésen egy cipősdobozt, amiben alufóliába, valamint nejlonba csomagolt kék és fehér tabletták, illetve kristályos anyagok voltak. Ezen kívül anyagmaradványokkal szennyezett kiskanál, zacskó és doboz.

A közlemény szerint a 38 éves debreceni férfi ekkor már nem is tagadta, hogy kábítószer-fogyasztó, és eljárás folyik vele szemben kábítószer-kereskedelem miatt. Azt is elmondta az egyenruhásoknak, hogy a héten már speedet, marihuánát és kokaint is fogyasztott. Ugyan együttműködő volt, de a kábítószergyanús anyagokkal teli dobozról azt állította, hogy megbízásból szállítja egyik helyről a másikra, megbízóját nem is ismeri.

A gépkocsivezetőt a KR-es járőrök mintavételre előállították.

A gyorsteszt a férfi szervezetében kokaint, amfetamint és metamfetamint is kimutatott.

A BMW-ből lefoglalt anyagoknál a digitális mérleg összesen 366 grammot jelzett. Szakértői vizsgálat tárgya, hogy pontosan milyen kábítószer.

A rendőrök a férfit az V. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol őrizetbe vétele mellett megindult vele szemben a büntetőeljárás.