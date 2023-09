Idegeket, türelmet, erőnlétet is próbára tévő műveletek után minden alkalommal kiértékeléssel fejezik be napi gyakorlatukat a HUNOR Mentőszervezet tagjai Hajdúszoboszlón, írta honlapján a katasztrófavédelem. A Kazspas nevű, Kazahsztánban zajló nemzetközi csapatversennyel párhuzamosan a hajdúszoboszlói romvárosban is tesztelik tűrő- és teljesítőképességüket azok a tűzoltók, akik részt vesznek a mentőszervezet szeptemberi képzésén. Itt nemcsak új eszközöket próbálnak ki, hanem új képességekre is szert tehetnek azáltal, hogy a törökországi földrengés tapasztalatait megosztják egymás között.

Forrás: katasztrófavédelem

Jó, rossz, megtart, elvet – e négy szempont szerint mérlegelik a tűzoltók, hogy az aktuális feladat teljesítésekor melyek voltak a hasznos mozzanatok, és melyek voltak azok, amelyek nem bizonyultak hatékonynak. Ami gyorsította, eredményesebbé tette a beavatkozást, azt beépítik a protokollba, ami viszont nehezítette a műveletet, azt elhagyják belőle, mondta el Papp Zoltán tű. főhadnagy, a gyakorlat egyik irányítója. Ő maga is megjárta Törökországot a februári földrengés idején, csakúgy, mint társa, Kopasz Zsolt tű. százados. Most mindketten arra törekednek, hogy ottani tapasztalataikat átültessék a kutatás-mentés hazai gyakorlatába – olvasható a beszámolóban.

Rövid, mégis hosszú út a sérültig

Ez azt jelenti, hogy a hajdúszoboszlói romvárosban olyan pályát építettek ki, amely modellezi a földrengés helyszínét: több tonnás betonelemek mozgatása, áttörése, összeomlott szobák felderítése, szűk folyosók, járatok megtisztítása, onnan sérült kiemelése a feladat.

Beszámolóik szerint olyan nehéz terepet alakítottak ki az alegység számára, amelynek teljesítése olykor tizenhat órát is igénybe vesz.

Ennyi idő alatt haladtak negyven métert a romok között az egységek, míg eljutottak a sérültig. Nem volt kisebb feladat annak a hét és fél tonnás betonelemnek a csörlővel, Vetter-párnával történő eltolása és átbillentése sem, amely negyven centiméter vastag, és amelyet a feladat szerint másfél méterre kellett eltolniuk a tűzoltóknak.

Forrás: katasztrófavédelem

Minden alkalommal átbeszélik a gyakorlatot a résztvevők, ha hajnalban fejezik be az aznapi feladatokat, akkor hajnalban elemzik a teljesítményüket, hogy megoszthassák egymással friss élményeiket, és újonnan szerzett ismereteiket. Mindeközben új eszközöket is tesztel a HUNOR, azt a célt tartva szem előtt, hogy a felderítést és a mentést minél gyorsabban elvégezhessék.

A helyszínre egy darut is telepítettek, amellyel nemcsak a több tonnás elemeket kell mozgatniuk, hanem a teherkötöző vizsga feladatait is teljesíteniük kell a tűzoltóknak. A képzés csütörtök este összefoglaló esetmegbeszéléssel zárul – írták végezetül.