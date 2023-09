Nagyon jól van az emberi elme összerakva, mert ami rossz volt, az idővel megszépült egy kicsit, ami pedig nagyon rossz volt, azt elfelejtettük

– válaszolta a Feind László, a hajdúböszörményi mentőállomás vezetője arra kérdésemre, közel öt évtizednyi mentőzés alatt mi az, ami mély nyomott hagyott benne. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen volt miről beszélnünk az állomás Laci bácsijával, akit augusztus 31-én egy kamuriasztás után a második otthonába visszatérve búcsúztattak nyugdíjba vonulása alkalmából. Minket is itt fogadott a 46 év szolgálatot becsülettel ledolgozó állomásvezető, akit a kezdetekről és a maga mögött hagyott évtizedekről kérdeztünk.

Nyugdíjba vonul Feind László, a Hajdúböszörményi Mentőállomás vezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Egészen 1977-ig mentünk vissza, ekkor érettségizett a helyi gimnáziumban, szakma nem volt a kezében. Az általános iskolai osztályfőnöke tanárnak szánta volna, de nem arra fordult a kerék. – Ahogy keresgéltem, nem találtam olyan állást, ami tetszett volna, a családunk egyik barátja ajánlotta, hogy kérdezzem meg a mentősöket itt, Hajdúböszörményben, igaz, egészségügyi indíttatásom nem volt – idézte fel. Bár Böszörményben nem volt hely, azt javasolták neki, menjen Debrecenbe, ott nagy eséllyel szerencsével jár. Így is lett, a frissen érettségizett, bármire betanítható, nyers dolgozót örömmel vették fel ápolónak 1977 augusztus elsején.

Hat állomásból négyen dolgozott

Megyehelyettesi státuszba került, tehát küldhették a megyébe bárhova, ahol ápolóhiány volt.

– Abban az időben összesen hat mentőállomás volt a megyében, ebből négyen dolgoztam: Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón is voltam helyettesként, Püspökladányba és Berettyóújfaluba nem kellett mennem. 1978-ban ősszel már indult az első szakápolóképzés, amin már részt vettem, azt elvégeztem, majd katona is voltam, aztán személycserével kerültem Hajdúböszörménybe – vázolta, hogyan került haza. Az évtizedek alatt számos iskolát elvégzett, évente továbbképzéseken vett részt.

– ’94-95 környékén volt egy jó pár olyan gyerekbaleset, amit nemhogy a mentők, a fogadó intézetek is nehezen tudtak ellátni. Akkor több biztosító összefogott, ők finanszírozták azt a kiemelt mentőegységet (KIM), ahol kiemelten a gyerekellátással is foglalkoztunk. Így kerültem a kiemelt mentőkocsira, utána 1996-tól főápolói megbízást kaptam, 2000 körültől van állomásvezetői beosztás, onnantól kezdve ezt csinálom – jártuk végig dióhéjban a pályáját. Állomásvezetői beosztásban ugyanúgy vonult, mint azelőtt, mellé adminisztrációs és a koordinációs feladatai is lettek.

A mentőállomáson nőtt fel

Mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok/voltam. Mindenféle élettapasztalat nélkül kerültem Debrecenbe, ahol az öregebb kollégák tanítgattak. Mindig azt mondtam, hogy igazából itt nőttem fel, végigjártam mindent. Úgy érzem, mindenkivel nagyon jó viszonyt ápoltam, s elfogadtak vezetőként is, pedig voltak tőlem idősebbek, mikor a vezető beosztást megkaptam. A tiszteletet és a szeretetet nem lehet kikövetelni, azt kiérdemelni kell

– vallja Feind László.

Forrás: Kiss Annamarie

A közel 5 évtized távlatában megszámolni már szinte lehetetlen, hogy hány ezer/tízezer riasztása volt, s mennyi életet mentett meg. Mikor a kiemelkedő pozitív vagy negatív kimenetelű esetekről kérdeztem, annyit felelt: volt mind a kettő. – Mindenki a gyerekbalesetekkel, gyerekellátással szokott példálózni, hogy talán az az igazán megható.

Én azt mondom, hogy mentősnek lenni jó volt, látni a hálát az emberek szemében olyan felemelő, hogy nem igazán lehet le sem írni

– osztotta meg szerényen. Mint mondta, egymás közt sem nagyon szokták megbeszélni, sőt otthon a családnak se mesélt az igazán megrázó esetekről. – Ami pozitív volt, az nekem nagyon jó volt akkor, ami nem volt szép, arra azt szoktam mondani, hogy nagyon jól van az emberi elme összerakva, mert ami rossz volt, az idővel megszépült egy kicsit, ami pedig nagyon rossz volt, azt elfelejtettük, eltemettük. Volt ilyen is, olyan is.

Igazából a pozitív élmények, a hála élteti a mentődolgozót, az visz tovább

– zárta volna rövidre a kérdéskört, de csak furdalt a kíváncsiság, mi az, ami egy ilyen sokat látott szakemberben is megmarad.

– A 35-ösön egy balesetben egy 9 éves, egy 11 éves és két felnőtt halt meg a helyszínen. A 9 éves kisfiút egy mostani kollégámmal próbáltuk újraéleszteni, de sajnos nem sikerült. A testvére is meghalt, valamint az egyik szülő és még egy felnőtt. Nem voltam már fiatal mentős, de elég megrázó volt, ma is emlékszem, pedig több mint 10 éve történt ez az eset. Volt több ilyen, vagy ehhez hasonló, nem feltétlenül baleset, egyéb betegségek miatt is előfordultak családi drámák, de egy idő után elhalványulnak ezeknek az emlékei.

Azzal nem is lehetne sokáig élni, hogy minden ott lebeg az ember a szeme előtt. Ha eszünkbe is jut, inkább csak azért, hogy mit tudnánk még jobban csinálni ilyen helyzetben – summázta.

Forrás: Kiss Annamarie

Számított rá, mégsem vette észre

Augusztus 31-én volt az utolsó szolgálata, ekkor jött el a nagy búcsúztatás ideje is. Ahogy az lenni szokott, a kollégái igyekeztek emlékezetessé tenni a zárást. – Csütörtök este jöttem utoljára szolgálatba, akit én váltottam, már azzal fogadott, hogy most szólt az irányítás Debrecenből, hogy van egy riasztás. Én ezt minden további nélkül elhittem, főleg, mikor a tableten megjelent a feladat, még a helyszín is ismerős volt, egy presszóba egy lábsérült fiatalemberhez kellett mennünk. Elindultunk, már félúton jártunk, mikor visszafordítottak minket, hogy egy ismerőse elvitte a sérültet.

Amikor visszaértünk, kint állt az összes kolléga, a régió vezetősége és a nyugdíjasok. Most is azt mondom, hogy tudtam, számítottam rá, de péntek reggelre

– mondta mosolyogva.

Jöhetnek a nyugdíjas évek

– El tudom foglalni magam, kertes házban lakunk, ott mindig van mit csinálni. Azt terveztük a feleségemmel, hogy sokat fogunk utazni, megpróbáljuk kihasználni az időt – beszélt a terveiről, melyek között szerepel az olvasás is, hiszen mindig az jelentette számára a felüdülést. – Eddig is jártunk kirándulni, amikor alkalom volt rá, de az is igaz, hogy hiába mentünk el egy hétre bárhova, nem igazán tudtam elengedni magam, mindig eszemben volt, hogy mi történik itthon. Itt nőttem fel a kollégák között, soha nem kellett könyörögni, mindig volt jelentkező, hogy ha elmegyek, majd megcsinálják, amit kell. Szerencsés helyzetben voltam, az egész kollektíva a hátam mögött állt, velem dolgozott. Saját magamat nem tudtam elengedni – mondja. Így folytatta:

– Ha még egyszer születnék, akkor is mentős szeretnék lenni. Nem is tudom elképzelni, hol lett volna jobb helyem, vagy mi lett volna jobb, ezt szerettem csinálni. Fizikailag és mentálisan is megkopik az ember egy kicsit, ilyenkor már vágyik a nyugalomra, viszont a kollégák nagyon fognak hiányozni a mindennapokból. Míg szükség lesz rám, addig bejövök, ha meglesz az utódom, utána már úgyis hanyagolni fognak.

Örülök, hogy ezt csináltam, hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen csapatba kerülhettem, ennek a bajtársi közösségnek a tagja lehettem

– búcsúzott Feind László, akinek fia, László az édesapja nyomdokába lépett, és az életmentést választotta hivatásának, ő is a Hajdúböszörményi Mentőállomás oszlopos tagjává vált.