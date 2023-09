Sokkoló bűntettekért nekünk sem kell a szomszéd vármegyébe mennünk: két hónapja egy idős férfi egy késsel többször is megszúrta feleségét józsai otthonukban, majd megpróbált magával is végezni. A helyszínre riasztott egységek a vérző 77 éves asszonyt az udvaron találták meg, a 79 éves férjét pedig az ingatlan egyik szobájában. A késelés másnapján portálunk helyszíni riportot készített, a környékbeliek akkor tisztelettudó, rendes emberekként írták le a házaspárt megjegyezve, hogy a férfi súlyos betegséggel küzd, amely összefüggésbe hozható a tettével. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság végül megszüntette az eljárást, ugyanis az idős férfi időközben elhalálozott.

Nagy port kavart korábban a fülöpi emberölés is: 2021. december végén történt, hogy egy helyi családapa egy feltöltött, disznóvágás során használt taglózópisztolyt és egy kést vett magához, emellett egy műanyag flakonba benzint és olajat öntött, s ittas állapotban átment ahhoz az idős asszonyhoz, akinél korábban alkalmi munkát végzett.

Miközben beszélgettek, a férfi előhúzta a taglózót, vendéglátója elé tartotta, végül elsütötte.

A nő ekkor még képes volt védekezni, ám támadója elkezdte a pisztollyal a fejét ütni. Miután az idős hölgy összeesett, levette róla ékszereit, valamint a pénztárcájából kivette a benne lévő készpénzt. Az előszobában lévő ruhafogast egy baleset látszatát keltve a nő mellé borította, a nála lévő benzines keveréket a fogasra és a földön fekvő nőre locsolta, majd egy gyufával meggyújtotta – írtuk meg korábban. Mint az a nyomozás során kiderült, a férfi az alkohol miatt vált szörnyeteggé, erről részletesen itt olvashatnak: