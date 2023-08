Pénteken több favágáshoz is riasztották a vármegyei tűzoltókat a hajdú-bihari katasztrófavédelem ügyeleti jelentése szerint. Nyírmihálydi közelében akácfa dőlt az úttestre, elzárta az utat, ezért a nyíradonyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel eltávolították a fát. Kettéhasadt egy fa a debreceni Ötvenhatosok terén, a gyalogosforgalmat veszélyeztette. A fát a helyi hivatásos tűzoltók vágták ki. Később a Salétrom utcába vonultak, ott egy nagy faág hasadt le, de azt is letávolították. Balmazújvároson, a Veres Péter utcában is egy nagy faág okozott gondot. A forgalmat veszélyeztette, ezért a helyi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel levágták az ágat.