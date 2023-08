Kigyulladt egy melléképület Hajdúböszörményben, a Kemény János körúton, közölte a katasztrófavédelem szerda kora hajnalban. Teljes terjedelmében égett a mintegy száz négyzetméter alapterületű ingatlan tetőszerkezete és a belső tere. A helyi és a debreceni hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.

A vármegyei katasztrófavédelem ügyeleti híradásában később hozzátette: az épületben egy gázpalack is volt, melyet a tűzoltók kivittek a szabadba. A melléképületben szerszámok és munkagépek is égtek, valamint a tűz kismértékben átterjedt a főépület tetőszerkezetére is. A tűzben senki sem sérült meg.