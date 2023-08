Szabadtéri tűz volt Sárrétudvari közelében pénteken, az út mellett az avar égett száz négyzetméteren a vármegyei katasztrófavédelem ügyeleti jelentése szerint. A püspökladányi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat.

Debrecenben, a Munkácsy Mihály utca végében égett a gaz és a szemét. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

Berettyóújfalu külterületén is tűz volt pénteken. Ott nyolcezer négyzetméteren égett foltokban a gaz. A területen méhkaptár és építőanyag is volt, mely lángra kapott, a tűz a szomszédos telekre is átterjedt. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.

Délután Hajdúnánáson is felcsaptak a lángok. A Vihar Béla utcában ötszáz négyzetméteren égett a száraz fű, melyet a hajdúnánási hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltottak el.