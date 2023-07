Súlyos állapotban került kórházba az az idős asszony, akit július 12-én este otthonában több késszúrással megsebesített férje, aki ezután saját magával is végezni akart. Az esetről a Haon több részletben is beszámolt, valamint a helyszínre is ellátogattunk másnap.

A Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja arról tájékoztatta hétfőn délután a Haont, hogy a szúrt, vágott sérülésekkel a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusára szállított sérültet továbbra is a DE KK Traumatológiai- és Kézsebészeti Osztályán ápolják, állapota kielégítő. Napokon belül elhagyhatja a klinikát.

Férje már korábban elhagyta a klinikát. A rendőrség emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.