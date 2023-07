Kertben összehordott szemét égett 25 négyzetméteres területen Hajdúszoboszló vénkerti részén kedd délután. Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője érdeklődésünkre közölte, a tűzesethez Debrecenből és Hajdúszoboszlóról is riasztottak tűzoltókat, akik eloltották a lángokat.

Forrás: Tóth Imre

Információink szerint a tűzoltókat a szomszédok riasztották, a helyszínre vízszállító szer is érkezett. Úgy tudjuk, a mentőszolgálat munkatársait is a helyszínre kérték, de személyi sérülés nem történt. Ezt az információnkat az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya is megerősítette.