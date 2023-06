Előkészítő ülést tartott szerdán délelőtt a Debreceni Járásbíróság annak a két külföldi személynek az ügyében, akiket kábítószer-kereskedelemmel vádolnak.

Az ülés kezdetén az ügyész ismertette a vádirat lényegét, mely szerint a vádlottak 2022. november 4-én kábítószert szereztek, melyet Debrecenbe érkezve, egy Kossuth utcai apartmanban több személy részére továbbértékesítettek. A grammonként 2400 forintért vásárolt marihuánát a lakásban átcsomagolták, és négyezer forintos áron árulták. A potenciális érdeklődők felé a Snapchat nevű mobilalkalmazáson egy hashtaggel jelezték, hogy van eladó anyaguk. Az éjszaka folyamán öt alkalommal összesen hét személy jelent meg a lakásnál, hogy vásároljon a fűből.

Habár a bíróságon nem derült fény arra, végül hogyan buktak le, azonban érdemes megjegyezni, hogy a rendőrségnek van rálátása a hasonló módszerekkel történő árusításra, és a kábítószerek internetes terjesztésére.

Az ingatlanban a rendőrök másnap házkutatást tartottak, ahol 178 gramm kábítószergyanús növényi származékot, őrlőt, digitális mérleget és az értékesítéshez használt mobiltelefont, valamint 85 ezer forint készpénzt foglaltak le. Az elsőrendű vádlott gyorstesztje pedig kimutatta, hogy marihuánát fogyasztott.

Az ügyészség társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja őket, amiért fejenként 2 év 3 hónap börtönbüntetést indítványozott, valamint kérvényezte, hogy Magyarország területéről három évre utasítsák ki őket.

Csendes beismerés

A szerdai üléshez távmeghallgató rendszeren keresztül csatlakozott a két, letartóztatásban lévő elkövető is, a bíróság által kirendelt tolmács segítségével követték a fejleményeket. A bíró ismertette a jogaikat, valamint az előkészítő ülés lényegét, miszerint amennyiben a vádirattal egyezően beismerik bűnösségüket, és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, úgy a bíróság nem vizsgálja a tényállást, és már az ülésen ítéletet hozhat.

Az elsőrendű vádlott a debreceni büntetés-végrehajtási intézetből jelentkezett be. A 23 éves nigériai férfi tanulmányi céllal érkezett Magyarországra, műszaki képzést végzett Budapesten, a hallgatói jogviszonya azonban megszűnt, így ösztöndíját is elvesztette. Mint kiderült, állása is volt hazánkban, azonban a marihuánaeladással plusz jövedelemhez szeretett volna jutni.

Partnerével, a másodrendű vádlottal együtt éltek Magyarországon. A 24 éves mozambiki hölgy a kecskeméti börtönből csatlakozott videóhívás segítségével. Van egy nemrégiben született, közös gyermekük, akit szabadulásuk után közösen nevelnének fel. A nő saját bevallása szerint az egyik hazai szeretetszolgálat kész befogadni őket.

Kiderült az is, korábban már mindkettőjüknek lejárt az ideiglenes tartózkodási engedélye, a férfinak pedig már a kiutasítását is foganatosították.

Bírói kérdésre mindketten beismerték a bűnösségüket, és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. Együttműködőek, szűkszavúak voltak, nem akartak hozzászólni az eseményekhez.

A kiutasítást tartanák megoldásnak

A nigériai férfi kirendelt védőügyvédje nem vitatta a bűnösség tényét, azonban rámutatott, a korábbi bírósági gyakorlat alapján lehetséges a büntetés felfüggesztése azonnali kiutasítás mellett, ezzel csökkentve a fogvatartással járó költségeket. Felhívta a figyelmet, hogy védence már a nyomozati szakaszban is részletes, tényfeltáró beismerő vallomást tett, valamint tárgyalást sem kért, ezzel megkönnyítve az eljárást.

Enyhítő körülményként kérte beszámítani, hogy a férfi tanulási céllal érkezezett az országba, a kábítószer-kereskedelem nem fő életcélja volt, csupán kiegészítésként, mindössze néhány embernek értékesített a drogból.

Szintén nem vitatta a tényállást a mozambiki nő védője. Arra kérte a bíróságot, vegye figyelembe védence őszinte beismerő vallomását, valamint azt, hogy a cselekménynek nem kitalálója volt, csupán segítette párját az értékesítésben. A vádlott másodlagos szerepét tekintve túlzottnak vélte a letöltendő szabadságvesztést, különös tekintettel arra, hogy egy kiskorú felneveléséről kell gondoskodnia. Az ügyvéd szerint a felfüggesztett börtönbüntetés is kellő visszatartó erővel bírhat ebben az esetben.

Marad a börtön

Rövid szünet után a bíróság meghozta az ítéletet: mindkét vádlottat bűnösnek találta kábítószer-kereskedelem bűntettében, és két év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, valamint elrendelte, hogy három évre utasítsák ki őket Magyarország területéről, emellett a bűnügyi költségek megfizetésére kötelezte a két elkövetőt. Leghamarabb a büntetés kétharmad részének letöltése után bocsáthatóak szabadon, melybe a novemberi letartóztatástól eltelt időt beszámítják.

A bíró indoklásában kifejtette, mivel az enyhítő körülmények nagyobb túlsúlyát állapította meg, ezért a törvényi minimumban állapította meg a szabadságvesztés mértékét, azonban a felfüggesztést nem tartotta indokoltnak. Egyrészt a bűncselekmény jellegének elszaporodottsága miatt, valamint a – a kettőtől nyolc évig terjedő – büntetési tételkeretre való figyelemmel.

HL