A sok csapadék miatt pénteken több helyszínre is riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Az esetek nagy többségében a hirtelen jött esőt a víznyelő aknaszemek elvezették a tűzoltók kiérkezése előtt. Volt Debrecenben azonban olyan terület is, ahol a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk. Az egységek egyes helyeket szivattyúztak, míg volt olyan terület, ahol elegendő volt a csatonaszemeket felemelni és a víz elfolyt magától. Debrecenben, a Széchenyikert több utcájában is garázsokat, alagsorokat veszélyeztett a csapadék, a Tócóskertben pedig egy parkolóban áll meg fél méter magasan a víz. Favágás miatt is hívták a tűzoltókat pénteken. A Víztorony utcában egy nagy ág egy parkoló autóra hasadt, a Barna utcában pedig gyökerestől fordult ki egy nagy fa. Az Akadémia utcában egy fa több ága is kerítésre borult, azt is levágták a tűzoltók motoros láncfűrésszel. A debreceni hivatásos tűzoltóknak a hajdúszoboszlói és a hajdúböszörményi egységek segítettek a károkat felszámolni – olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.