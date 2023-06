Kedden kora reggel egy autó az árokba hajtott Nagyhegyes közelében. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították az autót – olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

Egy fa dőlt a kerékpár útra Balmazújváros és Nagyhegyes között, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vonultak, akik a forgalmi akadályt képező fát eltávolították az útról.

Szalmakazalban keletkezett tűz kedd reggel, Püspökladány közelében. A mintegy négyszáz körbála egy nyitott tárolóban volt. A püspökladányi, a karcagi és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók munkáját a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a lángokat, hogy a tűz ne terjedjen át a tároló tetőszerkezetére, illetve a közelben található más gazdasági épületekre. A terület mérete miatt Szeghalomból, Debrecenből és Berettyóújfaluból is érkeztek vízszállítók. A tűzoltók munkáját erőgépek is segítették. A bálákat végül felügyelet mellett égetik le, ami még jelenleg is tart.

Egy nyolc méteres eperfa egyik ága hasadt le kedden a debreceni Kolónia utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták le az ágat.

Hajdúböszörmény-Hajdúvid közelében egy autó lesodródott az útról, árokba hajtott, és ott az oldalára dőlt. A balesethez a hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották. A tűzoltók átvizsgálták az autót, áramtalanították és az üzemanyagfolyást megszüntették. Az autóban csak a sofőr utazott, őt a mentőszolgálat kórházba szállította.

Lesodródott az útról egy autó Hajdúböszörmény közelében. A szomszédos szántóföldön állt meg a jármű. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót.