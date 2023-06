Kábítószer-terjesztő hálózat felszámolása érdekében kezdett összehangolt akcióba június 6-án hajnalban a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Békéscsabai Rendőrkapitányság.

A rendőrök bő egy nap alatt Békéscsabán, Békésen, Gyulán és Komádiban összesen 16 ember fogtak el, közülük heten kerültek őrizetbe

A békési felderítők egy gyulai és egy békéscsabai férfit vettek őrizetbe azért, mert tiltott bódító hatású szert árulhattak. A nyomozók szárított növényi törmeléket, 13 tő élő kendert, valamint valószínűleg a bűncselekményből származó félmillió forintot, és egy autót is lefoglaltak. A két kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfi mellett további hat olyan embert is előállítottak, akik vásárolhattak tőlük.

Békésen a Békéscsabai Rendőrkapitányság, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságok „Tisza” illetve „Körös” Közterületi Támogató Alosztályainak rendőrei egy időben három háznál jelentek meg. Összesen öt embert fogtak el, két párt és egy nőt. A nőtől több mint egymillió forintot foglaltak le, a pénzt a gyanú szerint marihuána árusítással kereste. A többieknél, akik szintén másoknak is adhattak el anyagot, élő és szárított növényeket, növényi törmeléket találtak.

Az egyik pár a nő édesanyjánál termesztett kendert, az asszony házának udvarában, egy erre a célra felépített sátorban 27 tövet gondoztak.

Közben Békéscsabán a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi támogató egysége a házában fogott el egy férfit, nála is volt kábítószer gyanúját keltő növényi törmelék. Később a békéscsabai rendőrök Békéscsabán, a Bartók Béla útról is előállítottak egy férfit, neki a zsebében volt anyag. A nyomozás eddigi adatai szerint ők is amellett, hogy fogyasztók, terjesztők is.