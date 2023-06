A Haon olvasói megszokhatták, hogy rendszeresen szemlézünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus árverési kínálatából. A hivatal ugyanis folyamatosan közzéteszi a felszámolás alatt álló vállalkozásoktól, adós magánszemélyektől lefoglalt ingatlanokat, vagyontárgyakat.

A júniusi vármegyei kínálat rögtön szezonindító termékekkel indít, ismert hazai sörmárkák rekeszestől mosolyognak ránk a NAV honlapján. Aki „az újban is a megszokottat keresi”, az rögtön 60 üveget 10 ezer 500 forintos kezdőáron bespájzolhat. Gyors fejszámolással kideríthető: ez bizony jóval az infláció előtti árazás, darabonként 166 forintot kell kifizetni érte. Még akcióban sem kapjuk meg a boltban a duplájáért, nem beszélve arról, hogy az üveg visszaváltásával még kevesebbre jön ki egy korsó, és még a rekesz is tartozék.

Hasonlóan „jutalom a nap végén” az egyik rivális sörgyár terméke. Ez esetben hétezer forintot kérnek negyven üvegért. Jól jöhet még a kerti sütéshez, ráadásul tartós élelmiszerként vásárolhatjuk meg, amire szégyenérzet nélkül hivatkozhatunk otthon.

Tömény, romantika

Az egyik jól ismert hazai borospince másfél literes példányaiból is beszerezhetünk 20 üveggel, darabját 550 forintért. A bolondnak is megéri és a marha jól áll a húsra locsolva is. Tessenek elfogyasztani, mielőtt kalapács alá kerül! Ha kezd komisszá válni a bográcsozás, népszerű szeszesitalokkal és gyógynövényes keserűkkel édesíthetjük meg a partihangulatot. Kilenc üveg nedű, litere 2500 forintért. Erre megéri koccintani!

Ha minden elfogyott, és felgyűlt a mosatlan, bocsánatkérésképp a töményet romantika kísérheti. Virágboxokkal, szívecskés díszpárnával, selyemvirág kosárral, virágmacival fejezhetjük ki megbánásunkat.

Bomba üzlet

A szórakozáson túl a vállalkozásban gondolkodókat sem hagyja cserben az adóhatóság: potom 800 ezer forintért egy üzemképes Opel teherautót, ötmillióért pedig egy MAN tehergépkocsit is szolgálatba állíthatunk. Ez utóbbinak az akkumulátora ugyan lemerült, de a műszaki vizsgát követően minimálisat volt használva.

Forgalmival, törzskönyvvel vihető a 14 éves teherautó

Forrás: nav.gov.hu

Újfent válogathatunk varrógépekből is, valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag ezen slágertermék rendszeresen szerepel a kínálatban. Ahogy ipari nyomtatót is láthattunk már, aki lekéste, ezúttal lecsapat rá.

A végére hagytuk, mivel beugratós termék lehet a marihuána mintájú baseball sapka, de aki nem szégyelli a NAV előtt, hogy szimpatizál az illegális árukkal, besétálhat érte a hivatalba. A fogyasztók azért fogjanak gyanút, akár csapda is lehet!

HL