Tűz ütött ki egy lakóházban Hajdúnánáson, a Rákosi Viktor utcában - számolt be róla péntek délelőtt a katasztrófavédelem. Egy negyven négyzetméter alapterületű ház tetőszerkezete, illetve a lakóépület is teljes terjedelmében égett, mire a hajdúnánási, majd a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kiérkeztek a helyszínre.

A tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták a tüzet, és eloltották a lángokat, emellett egy gázpalackot is kihoztak a házból.