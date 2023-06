Úttestre dőlt egy korhadt fa csütörtökön, a kora hajnali órákban a 42-es számú főút Földeshez közeli szakaszán. A püspökladányi hivatásos tűzoltók kézi erővel eltávolították a növényt, ami félpályán elzárta az utat.

Lehasadt egy nagyméretű akácfa egyik ága csütörtökön hajnalban Nagyhegyes külterületén, a 3321-es számú út mellett. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók láncfűrész segítségével távolították el a faágat.

Leszakadt egy tizenöt méteres nyárfa egyik vastag ága Zsákán, a Mátyás Király utcában tegnap a reggeli órákban. A faág az úttestre borult. A helyszínen a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Szükség volt a város tűzoltóinak munkájára Berettyóújfaluban, a Révész utcában is, ahol egy tíz méter magas fa egyik ága telefonvezetékre szakadt. Az egység láncfűrésszel, dugólétrán avatkozott be.

Lehasadt és az úttestre zuhant egy faág tegnap reggel Debrecenben, a Tengerész utcában. A városi hivatásos tűzoltók kivágták a veszélyes fát.