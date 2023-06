Mostanáig már 1600-nál is többen keresték fel azt a nyomozószobát, amelyet még tavaly novemberben adtak át Debrecenben, derül ki a vármegyei rendőr-főkapitányság Facebook-oldalalán közzétett bejegyzésből. Mint írták, hetente több csoport is érkezik az élményközpontba, és mind a diákokat kísérő tanárok, mind az iskolai pszichológusok is elismerően nyilatkoztak a játék fejlesztő hatásáról.

A posztban kiemelik, hogy a középiskolásoknak szóló bűnmegelőzési program játékos formában egyesíti a szabadulószobás csapatmunka élményvilágát és a felderítő jellegű nyomozás izgalmait. A tanév végéig az „Ébredés Hajnala” című szituációs játékkal továbbra is várja az érdeklődőket, a következő tanévben pedig új témával folytatódik.

Az Impulzus – Nyomoz a suli nevű élményközpont a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) Burgundia utcai intézményében működik. Tervezését alapos kutatómunka előzte meg: kerekasztal-beszélgetéseken és kérdőíveken keresztül is felmérték, hogy a fiatalok milyen témákat igényelnének, és mit várnak egy izgalmas szabadulószobától.