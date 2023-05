Összesen kilenc napirendi pontról döntött a vármegyei közgyűlés a Vármegyeházán tartott május 26-i ülésén. Miután szavaztak a közgyűlés tagjai a lejárt határidejű határozatokról és a megtett intézkedésekről szóló napirendben, tájékoztatót hallhattak a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről.

Pintér Antal Tamás tűzoltó ezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hangsúlyozta: kihívásokkal teli időszak van mögöttünk. – A katasztrófavédelem minden szakterülete megmérettetett – fogalmazott, utalva a szomszédságunkban dúló orosz-ukrán konfliktusra, továbbá az aszályos, csapadékmentes időszakra, mely kihívást állított a vármegyei katasztrófavédelem elé 2022-ben.

A tűzoltó ezredes a tájékoztatóban a vármegye veszélyeztetettségéről is szólt, mint mondta, a vármegyében az I-es kockázati besorolású, tehát a legnagyobb kihívásokat jelentő települések nagy lakosságszámúak, és infrastrukturális fejlődésen mennek keresztül. Beszélt a prevenció fontosságáról is, és példaként hozta a bel- és külterületi vízelvezetők megfelelő karbantartását. Mint mondta, 2022-ben belvízvédelmi készültség elrendelésére nem volt szükség a vármegye településein, viszont egyéb időjárási tényezőkre reagálniuk kellett. Szólt a civil szerepvállalásról is, és kifejtette: a szervezett gyakorlatokon mintegy 7 ezer főt tudtak bevonni.

Pintér Antal Tamás tűzoltó ezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

A cél egyértelmű

A 2022. évi tűzoltói események számáról elmondta: tavaly 1518 tűzeset és 1719 műszaki mentés történt a vármegyében. A vonulási arányokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a debreceni egységek vonultak a legtöbbet, de kiemelte Hajdúböszörményt is, hiszen az ottani csökkentett állománnyal bíró katasztrófavédelmi őrs 479 vonulást regisztrált.

A tűzoltó ezredes kiemelte: a vármegyei katasztrófavédelem célja, hogy a tűz következtében elhunytak arányát visszaszorítsák, lehetőség szerint nullára redukálják.

Mint mondta, a cél elérése érdekében sokat tesznek prevencióval, többek között a veszélyeztetett célcsoportok tűzvédelmi ismereteinek bővítésében is részt vesznek, és élő kapcsolatot ápolnak a szociális intézményekkel is. – A törekvésnek eredménye is van. 2021-ben sajnálatos módon 11 fő vesztette életét tűzben, 2022-ben ez az arány 1 főre csökkent – jelentette ki.