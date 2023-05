Megtudtam, hogy lefeküdtek egymással, ami nekem nagyon nem tetszett, szóvá is tettem Viviennek, közben meg is rángattam a karját. Ez azóta is kísért engem, körülbelül három éve folyamatosan olyan hangokat hallok tőlük a fejemben, hogy rám fogják majd, hogy én erőszakoltam meg ezt a lányt, ezért engem akarnak büntetni majd. Ezeken a hangokon kívül néha csúnya arcú szellemeket is látok, viszont ez mindennapos, ezért is iszom, hogy könnyebben fel tudjam dolgozni