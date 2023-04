Előkészítő ülést tartott a Debreceni Járásbíróság hétfőn délelőtt annak a két férfinak az ügyében, akikkel szemben kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott 2021 májusában egy debreceni belvárosi szórakozóhely mellett összetalálkozott egy haragosával, akivel szóváltásba keveredett, majd a férfi elővett a zsebéből egy lőfegyvernek tűnő gázriasztó pisztolyt, amivel közelről mellkason lőtte 20 éves vitapartnerét, aki emiatt könnyebb sérülést szenvedett. A rendőrök a házkutatás során a támadónál megtalálták a fegyvert, valamint kábítószert, mérlegeket, csomagolóanyagokat foglaltak le.

Néhány hónappal később egy társasággal – köztük a másodrendű vádlottal – egy Nagyhegyesen élő ismerősükhöz utazott, ahol kábítószert fogyasztottak. Az összejövetelen a férfi kiporciózta a társaság résztvevőinek a nála lévő szert, ám végül ő maga rosszul lett saját árujától. A jelenlévők mentőt hívtak hozzá, a bejelentést követően a rendőrség is kiérkezett. Így derült fény arra, hogy társa, a másodrendű vádlott is kábítószert birtokol. Emellett az időközben elszállított fiatalembernél is találtak 53 grammnyi amfetaminszármazékot.

Fél évvel később, 2022 januárjában újra a rendőrség látókörébe került az elsőrendű vádlott. Egy rendőrségi igazoltatás során ellenőrizték a hátizsákját, amiben kábítószert és több mint 700 ezer forintnyi készpénzt találtak. Ezt követően elrendelték a letartóztatását.

Az ügyészség az elsőrendű vádlott esetében átadással, kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem, kábítószer-birtoklás, fegyveresen elkövetett garázdaság, könnyű testi sértés bűntettével 4 év 6 hónap börtönbüntetés kiszabását indítványozta, míg a másodrendű vádlottal szemben kábítószer-birtoklás bűntette miatt két év felfüggesztett börtönbüntetést kérvényezett.

Az előkészítő ülésen személyesen is jelen volt az ügy másodrendű vádlottja, míg az elsőrendű vádlott távmeghallgató rendszeren keresztül csatlakozott. Bírói kérdésre mindketten elismerték a bűncselekményeket a vádiratnak megfelelően, ezzel lemondva a tárgyalási jogukról. Többszöri kérdésre is nyilvánvalóvá tették: nem szándékoznak elhúzni az ügyet.

Az elsőrendű vádlott ügyvédje habár nem vitatta a tényállást, azonban szerinte az ügy körülményei nem adnak okot arra, hogy egy majdnem 5 éves szabadságvesztést szabjanak ki egy olyan fiatalemberrel szemben, aki a cselekmények jelentős részét fiatalkorúként követte el. Rámutatott, a szülők válása, a rossz baráti társaság és a helytelenül megválasztott párkapcsolat szinte egyidejűleg történtek az életében.

Személyes tapasztalata alapján elmondta, ilyen normális gondolkodású fiatalemberrel eljárás során még nem találkozott. Kiemelte, védence már az eljárás elején a megbánó magatartást tanúsított, és együttműködött a hatósággal. Hangsúlyozta, a büntetés mértékének növelése nem lenne visszatartó erő, hiszen a fiatalember gimnáziumi tanulmányait megszakítva került előzetes letartóztatásba, a büntetés-végrehajtó intézetben töltött idő önmagában egy elrettentő tapasztalat. Ráadásul – mint mondta – példamutató magatartást tanúsít az intézetben is.

Megbántam a bűncselekmények elkövetését, és több mint egy év alatt rájöttem, hogy nem jó utat jártam. Miután letöltöttem a kiszabott büntetést, szeretném folytatni a tanulmányaimat, és dolgozni menni

– mondta az utolsó szó jogán a fiatal férfi.

A másodrendű vádlott védője emlékeztetett rá, védence feltáró jellegű beismerő vallomást tett, az egész eljárás felderítésében szerepet vállalt. Megemlítette, hogy segítő magatartást tanúsított a nagyhegyesi esemény idején: ahelyett, hogy – magát kihúzva a felelősségre vonás alól – elhagyta volna a helyszínt, segédkezett a mentők kiérkezéséig. Ez szerinte olyan cselekedet, ami sokat elárul a személyiségéről.

Rámutatott arra is, a fiatalember a büntetőeljárást követően változtatott életmódján, kiszakadt a környezetéből, és munkát vállalt. Mint mondta, külföldön dolgozik vagyonőrként, állásához szükséges az erkölcsi bizonyítvány megléte, ezért előzetes mentesítést indítványozott.

Nagyon megbántam, amit tettem, és remélem, hogy végleg magam mögött hagyhatom ezt az életmódot

– mondta a másodrendű vádlott.

Az ülés során többször elhangzott, mindketten rendezett körülmények között élő fiatalok. Ezt viselkedésük és megjelenésük is tükrözte. Választékosan fogalmaztak, nem keltették olyan benyomást, miszerint elvetemült elkövetők lennének, valójában úgy tűnt, egyszerű fiatalok, aki rossz döntéseket hoztak.

Rövid szünetet követően a bíróság meghozta az ítéletet. Az elsőrendű vádlottat 3 év 2 hónap szabadságvesztésre ítélte, és négy évig eltiltotta a közügyektől. A másodrendű vádlottat pedig 1 év 10 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

HL