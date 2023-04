Favágáshoz riasztották a tűzoltókat kedden a debreceni Mikszáth Kálmán utcába. Később a Panoráma útra vonultak, ott két fenyőfa dőlt meg, a közúti forgalmat veszélyeztette. Délután a Kuruc utcában egy sorház tűzfalán lévő lemez lazult meg, hasonló probléma volt a Székely utcában is, ott is meglazult lemezt távolítottak el a debreceni hivatásos tűzoltók. Végül ők a Derék utcába számolták fel a viharkárokat. Ott egy játszótéren hasadt le egy nagy faág, mely veszélyt jelentett a járókelőkre, ezért azt is levágták - számolt be róla a katasztrófavédelem. Az előrejelzés szerint a viharos idő szerdán is folytatódik.

Komádiban, a Hajnal utcában egy akácfa két ágát törte le a szél, melyet dugólétrán keresztül motoros láncfűrésszel vágtak le a komádi önkormányzati tűzoltók.

Hajdúböszörményben, a Radnóti Miklós utcában a szakközépiskola tornatermének tetejéről egy lemezt bontott le a szél, melyet a város hivatásos tűzoltói visszacsavaroztak a helyére.

Balmazújvároson, a Hortobágyi úton, az óvodánál egy fa megdőlt a viharban, melyet a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók kosaras járművön át motoros láncfűrésszel távolítottak el.

Hajdúnánáson, a Fürdő utcában a szél gyökeresen kiborított egy fát, melyet egy villanyvezeték tartott meg. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók létrán át dolgoztak.

Egy családi ház mellé épített kazánházban keletkezett tűz, Hajdúsámson-Martinkán, a Darvas utcában. A kéményben lévő lerakódás gyulladt meg, ezért a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik azt eltávolították. A tűz másra nem terjedt át.

Hajdúszoboszlón, a Rákóczi utcában pedig egy ezüstfenyő dőlt meg, melyet a város tűzoltói motoros láncfűrésszel kivágták a helyéről.

Tűz volt Hajdúböszörmény-Pród külterületén kedd este. Egy halastónál égett a nádas ötszáz négyzetméteren. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában nem jutott a rendőrség tudomására személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset - írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány 9 személyt fogott el, közülük három főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, három külföldit az ország területén való jogellenes tartózkodás miatt, míg három személyt a velük szemben érvényben lévő körözés alapján.

A rendőrök hat személyt állítottak elő, ebből öt főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés három esetben történt.