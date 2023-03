Előléptetések ismertetése és elismerések átadása is a része volt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepi állománygyűlésének, amelyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott a szervezet, számolt be a katasztrófavédelem honlapja.

Az elismeréseket dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató adta át a kiváló teljesítményt nyújtó munkatársak számára. Az erről szóló dokumentumban két vármegyei érintettet találni.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere soron kívül tűzoltó őrnaggyá léptette elő Varga Gábor tűzoltó századost, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltóparancsnokság parancsnok-helyettesét.

Góra Zoltán a szolgálati feladataik kiemelkedő teljesítéséért március 15-i hatállyal soron kívül tűzoltó századossá léptette elő Sándor István tűzoltó főhadnagyot, a hajdúszoboszlói katasztrófavédelmi őrs katasztrófavédelmi megbízottját.

Évértékelő Hajdú-Biharban

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évet is értékelt, az eseményen Pintér Antal Tamás tű. ezredes, vármegyei igazgató a tavalyi év feladatairól, munkájáról és eredményeiről beszélt a vármegye tiszti állományának és a társszervek képviselőinek.

Hónapokra bontva mutatta be az igazgatóság feladatait, a nagyobb káreseteket, a hatósági tevékenységet, a vármegyét érintő kiemelt beruházások engedélyezési folyamatait, valamint a polgári védelem területén végzett elmúlt időszaki munkát. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a tüzek megelőzése 2022-ben is kiemelten fontos volt. A halálos lakástüzek csökkentése a vármegyében évről évre célkitűzés, melyben jelentős pozitív elmozdulás történt 2021-hez képest. Az évértékelőn a műszaki mentések és a tűzesetek vonulási statisztikái mellett a tűzvizsgálatok eredményeit is bemutatta az igazgató. Pintér Antal Tamás megköszönte a rendvédelmi társszervekkel, társhatóságokkal, valamint az együttműködő szervezetekkel folytatott közös munkát, amely együttműködés hozzájárul a vármegyében élő emberek biztonságának növeléséhez.

Végezetül a 2023. év fő célkitűzéseit taglalta, kiemelve a megelőző tevékenységet, az állomány szakmai felkészültségének további növelését, és a toborzó tevékenységet.