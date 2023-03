Az ülésen kiderült, a 83 éves férfi előzetesen indítványozta a nyilvánosság kizárását a tárgyalásról, valamint azt, hogy tagadják meg a tájékoztatást. A vádlott indoklásában arra hivatkozott, hogy már a balesetkor is lincshangulat alakult ki a helyszínen, ami miatt a rendőrök be is ültették a járőrautóba, nehogy megtámadják. Idős emberként félt, hogy az élete veszélybe kerül.