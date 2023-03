A vádirat szerint a bűncselekmény elkövetését megelőző időszakban a vádlott is és a sértett is hajléktalanként élt Debrecenben, ismerték egymást, rendszeresen fogyasztottak közösen is alkoholt.

2022. szeptember 17-én a kora esti órákban a vádlott ittas és bódítószertől befolyásolt állapotban volt, Debrecenben egy belváros közeli étterem előtti betonjárdán ült és beszélgetni kezdett a szintén ott tartózkodó sértettel és egy harmadik férfival. A három férfi a beszélgetés során folyamatosan bort ivott - közölte portálunkkal a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Ennek során a vádlott megkérte a velük együtt lévő férfit, aki kerékpárral volt, hogy menjen el a közeli dohányboltba cigarettapapírért. A felhívásnak a férfi eleget tett, így a vádlott egyedül maradt a sértettel. Közöttük vita támadt, a vádlott provokálta a sértettet, majd a vádlott a nála lévő, 18 cm hosszúságú zsákvarrótűvel a sértett homlokát 10 cm hosszan megkarcolta.

Ezután az egyre indulatosabb vádlott a betonozott járdán fekvő helyzetben lévő ittas sértettre rátérdelt, majd őt ököllel többször nagy erővel megütötte a fején.

A járókelők felfigyeltek a vádlott cselekményére, ezért telefonon rendőri segítéséget kértek. A kiérkező járőrök intézkedtek a sértett egészségügyi intézménybe történő szállítása iránt, ahol a gondos orvosi ellátás ellenére, a nyakcsigolyatörések és az agysérülések következtében a sértett 2022. október 25-én életét vesztette.

A vádlott ittas és bódult állapotban, emberi mivoltából teljes mértékben kivetkőzve követte el a terhére rótt bűncselekményt, a sértett sérüléseinek jellegéből következően a halálos eredmény bekövetkezését kívánva valósította meg cselekményét.

Az ügyben a nyomozást a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatta le.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő vádlott ellen emberölés bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken. Vádiratában indítványt tett arra, hogy a Debreceni Törvényszék a vádlottat börtönbüntetésre ítélje, mellékbüntetésül tiltsa el a közügyek gyakorlásától, továbbá kobozza el a bűncselekmény elkövetéséhez eszközként használt zsákvarrótűt. A vádirat mértékes indítványt is tartalmaz, miszerint a törvényszék a törvényi feltételek fennállása esetén előkészítő ülésen a vádlottat 10 év börtönbüntetésre ítélje, 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától és kobozza el a zsákvarrótűt.