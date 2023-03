Mintegy 17 millió forint hiányzik a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltóság évi közel 120 millió forintos működéséhez. A hiányból 7-8 milliót a balmazújvárosi nyolcadik jótékonysági bálon szeretne összegyűjteni Tiba István országgyűlési képviselő, a tűzoltóság elnöke, Balmazújváros díszpolgára – válaszolta a Cívishír kérdésére Tiba István, akit arról kérdezett a portál, hogy akkora veszélyben van az önkormányzat tűzoltósága, hogy a megmentésére jótékonysági bált is rendeznek?

Tiba István elöljáróban elmondta, a tűzoltóságok működtetése alapvetően állami feladat, viszont a balmazújvárosi önkormányzatnak régóta van, ráadásul nagyon jól működő tűzoltósága, amelynek költségeihez az állam évente 60-61 millióval járul hozzá.

A fennmaradó pénzt nekik kell mellé tenni. A teljességhez tartozik, hogy az újvárosi tűzoltóság látja el Nagyhegyes és Hortobágy településeket is, mivel azokba a helységekbe Újvárosról érnek ki a leghamarabb a lánglovagok. A feladat ellátásáért Nagyhegyesnek évente 9 milliót, Hortobágynak 5 milliót kellene fizetni, de Nagyhegyes csak 5 milliót, a puszta faluja pedig 1 milliót tud adni. Balmazújváros kötelezettsége mintegy 48 millió forint.

– A jelenlegi helyzet nem egyedi, a korábbi években is volt hiány, azt az összeget akkor is a támogatóktól kaptuk meg. Most a béremelések és az energiaköltségek miatt emelkedtek meg a kiadásaink. Bár a terveink szerint napelemeket telepítünk a tűzoltóságra, ami mérsékli azt. A jótékonysági bálból jó volna, ha bejönne 7-8 millió forint, a működéshez hiányzó összeget pedig a következő időszakban a támogatók össze tudják adni – válaszolta Tiba István, aki egy érdekes információt is megosztott. – A tűzoltóságunk esetében is nagy a munkaerőelszívó hatás. Lánglovagjaink kiválóan képzett szakemberek, és ez kapós a munkaerőpiacon. Most a BMW-gyártól érkeznek számukra ajánlatok. Célunk, hogy a tűzoltóink maradjanak a balmazújvárosi városi tűzoltóság szolgálatában.

CH