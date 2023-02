Összeütközött két autó a Monostorpályi út és a 47-es számú út kereszteződésében pénteken. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Az egyik autó nekicsapódott egy világító oszlopnak is, amely tőben megrepedt, ezért a tűzoltók biztosították a területet a szakemberek kiérkezéséig. A balesetben nem sérült meg senki.

Aznap délután karambolozott két autó Tiszavasvári külterületén is. A helyi önkormányzati és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vonultak a balesethez. Az egyik autó az ütközés után fának csapódott, majd a tetejére borult. Ebben a járműben két ember utazott. Egyikőjüket a tűzoltók kiszabadították a roncsból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A sérültön azonban így sem tudtak segíteni, a sofőrrel együtt ő is életét vesztette a helyszínen. A másik autóban is ketten utaztak, annak a járműnek a vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította. A balesetről a szomszéd vármegye hírportálja, a Szabolcs Online is beszámolt pénteken.

Forrás: police.hu

Megdőlt egy tíz méter magas erdei fenyő Debrecenben, a Gyalog utcában. A városi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a fát, amely egy épületet is veszélyeztetett.

Vakolat hullott a járdára péntek délután Debrecenben, az Arany János utcában. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói kéziszerszámokkal távolították el a meglazult részeket – összegezte a Haonnak a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője.