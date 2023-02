Családi ház kéményében a korom égett csütörtök hajnalban, Hajdúsámsonban, a Táncsics utcában. Az esethez a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kéziszerszámokkal és kéménykotró golyóval kitisztították a kéményt – olvasható a vármegyei katasztrófavédelem szokásos ügyeleti összefoglalójában.

Sárándon, a József Attila utcában egy tizenkét méter magas fenyőfa dőlt meg, melyet a debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolítottak el. Hatméteres ezüstfenyő gyökerestől dőlt meg egy épület felé Debrecenben, a Mészöly Géza utcában. Ide a város hivatásos tűzoltói vonultak, majd létrán keresztül kivágták a fát. Egy kiszáradt fa dőlt vezetékre a debreceni Jégcsap utcában csütörtökön. A tűzoltók láncfűrésszel, kötéllel és kézi erővel távolították el a fát. Debrecenben, a Petőfi téren egy tízméteres nyírfa egyik ága hasadt le, ott is a város tűzoltói dolgoztak kézi erővel. Hajdúnánáson, a Köztársaság téren egy tízméteres fa két ága hasadt le úgy, hogy a gyalogosforgalmat is veszélyeztette. A helyi hivatásos tűzoltók dugólétrával és motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

Két autó ütközött össze Hajdúdorogon, a kálmánházi kereszteződésben, csütörtök délben. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Az egyik autó utasait a mentőszolgálat kórházba szállította.

Egy családi házhoz épített kazánház kéményében keletkezett tűz tegnap Nyírlugoson, a Móricz Zsigmond utcában. A kéményben lerakodott korom égett. Az esethez a szakolyi önkormányzati és a nyíradonyi hivatásos tűzoltók vonultak. A tűzoltók kéménykotróval kitisztították a kéményt, ezzel megszüntették a tüzet.

Este Tiszavasváriban, az Erdő utcában egy lakóház mögé épített épület tetőszerkezete izzott két négyzetméteren. A tiszavasvári önkormányzati és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet.

A rendőrségi mérleg

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, ami súlyos sérüléssel végződött, olvasható a police.hu-n.

A szolgálatot ellátó állomány kilenc személyt fogott el, közülük három embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján, öt főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egy külföldit pedig az ország területén való jogellenes tartózkodás miatt.

A rendőrök kilenc személyt állítottak elő, ebből hat főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 10 esetben történt.