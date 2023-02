Vasárnap is kidőlt fák és lehasadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat Hajdú-Bihar vármegyében - közölte a katasztrófavédelem. Huszonnégyszer vonultak a tűzoltók. A legtöbb ág a gyalogos és a közúti forgalmat veszélyeztette, mert a meghasadt ágak a magasból lógtak le.

Bocskaikertben egy hétvégi ház előtti fenyőfa dőlt meg úgy, hogy a villanyvezetéket is leszakította. Ettől a villanyoszlop is megdőlt. A műszaki mentéseket az áramszolgáltatóval közösen végezték a tűzoltók a vármegye településein, mert a lehasadt ágak miatt több helyen a vezetékeket is ki kellett szakaszolni egy időre. A szél táblát bontott meg Debrecenben, a Jerikó utcában, míg Balmazújvároson egy molinó szakadt le, melyet el kellett távolítani a tűzoltóknak.

Kigyulladt egy autó motortere és a műszerfala vasárnap délelőtt a debreceni Derék utcában. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral megfékezték a tüzet, majd átvizsgálták a járművet hőkamerával.

Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában öt személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, melyek közül egy súlyos, négy pedig könnyű sérüléssel végződött - írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány 19 személyt fogott el, közülük öt embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján, 14 főt pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

A rendőrök 36 személyt állítottak elő, ebből 13 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 13 esetben történt.