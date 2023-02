A nyomozás adatai alapján a 20 éves és 24 éves hajdúböszörményi férfiak 2022. december 16-án hajnalban Debrecen-Józsán egy családi ház kerítését kivágva jutottak be a ház udvarába, azonban az ingatlanba már nem sikerült bemenniük. Néhány perccel később egy másik házba a nyitott ajtón keresztül mentek be, ahonnan az előszobából egy pénztárcát vettek magukhoz. A tárcában a személyes okmányok mellett, néhány ezer forint készpénz is volt - olvasható a rendőrség honlapján.

A hetekig tartó információ, és adatgyűjtés eredményeként a nyomozók azonosították a két férfit, akiket február 1-én fogtak el. Velük szemben lopás vétség, és lopás vétség kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytatják le az eljárást.

Kihallgatásukat követően mindkettőjüket őrizetbe vették.