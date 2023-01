Tavaly márciusban írtunk először arról, hogy a rendőrség pilóta nélküli légi járműveket is bevetett a szabálytalanul közlekedők kiszűrésére.

Ekkor nemcsak főutakon, hanem Debrecen belterületén, a lakótelepek közelében is bevetették a drónokat, hogy megfigyeljék a közlekedési szempontból kritikus pontokat.

Ebben az időszakban két ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból, 19 alkalommal tilos jelzés figyelmen kívül hagyása, két-két esetben sebességtúllépés és biztonsági öv használatának elmulasztása miatt indítottak eljárást.

Szintén tavasszal a rendőrök egy közúti ellenőrzés során, a 42-es főút mentén szabálytalan előzés és kanyarodási szabályok megsértése miatt összesen nyolc esetben indítottak eljárást.

Júniusban Berettyóújfalu és Biharkeresztes külterületén segítette légi jármű a közlekedésrendészek munkáját. Ekkor több sofőrt kaptak szabálytalanságon.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük a drónos megfigyelés eredményeiről. Mint írják, a drón új lehetőségeket kínál, számos helyzetben tudja segíteni a rendőrök munkáját.

– A pilóta nélküli légi járművet elsősorban a közúti forgalomban történt szabálysértők kiszűrésére használjuk, de a határrendészetben és az eltűnt személyek felkutatásában is jelentős szerepet játszhat. Az eszközhöz hőkamera is tartozik, és akár 120 méteres magasságban is használható – áll a főkapitányság sajtóosztályának válaszában.

Hozzáteszik, a drónnal történő ellenőrzés újabb lehetőséget teremt a rendőrség számára a közlekedési szabályokat durván és szándékosan megsértők kiszűrésére és felelősségre vonására.

