Járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt folytatott eljárást a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság egy 32 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint ittasan vezetett, nekihajtott egy ingatlan kerítésének, majd elhagyta helyszínt – írja csütörtöki közlésében a police.hu.

A bejelentés 2022. november 12-én 22 óra körül érkezett a rendőrségre arról, hogy Újlétán egy személyautó nekihajtott egy ingatlan kerítésének, majd elhagyta a helyszínt. A szemtanúk egy világoskék autóról számoltak be, így a járőrök azonnal a keresésébe kezdtek. Mindössze fél órára volt szükségük, megtalálták a járművet és annak vezetőjét is. A férfi szemmel láthatóan ittas volt, ezért alkoholszondát alkalmaztak vele szemben, ami pozitív értéket mutatott. Későbbi kihallgatásán a helyi lakos elismerte a felelősségét a baleset okozásáért, valamint azt is, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt a volánhoz ült.

A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát, és az iratokat a napokban megküldték az illetékes ügyészségnek.