A jégkorong Magyar Kupa elődöntőjének első találkozóját a Budapest Jégkorong Akadémia HC és a DEAC vívta vasárnap délután a Tüskecsarnokban. Az Erste Liga tabelláját tekintve a fővárosiak számítottak esélyesebbnek, de mint tudjuk, a kupa az más kávéház, ráadásul az egyetemisták címvédőként érkeztek a hétvégi küzdelmekbe, noha sérülések tizedelték a gárdát – számolt be a deac.hu.

Kiegyenlített harcot hoztak az első percek, majd 5:22-nél Hetényi Zoltán, a debreceniek kapusa kapott két percet a játék késleltetéséért. Miután csapattársa kiállt, majdnem gólt szerzett a DEAC, de a kontrát egy kiállítás árán kivédekezte az ellenfél, négy a négy ellen folytatódott a meccs. Ezt követte egy páros kiállítás, maradt a létszám a jégen, de a DEAC-ból hamar visszatérhetett Kozma, aki Hetényi helyett ült ki. Ezután nem sokkal Novotny ütött majdnem gólt, hatalmas ziccerben jött ki a meglőtt pakkja. Nem sokkal később Szmirnov löketét védte a lepkéssel a kapus. Jól játszottak a mieink ebben az időszakban. Öt perc volt hátra az első harmad végéig, amikor kibekkeltek egy emberhátrányt, nem volt könnyű, önfeláldozóan kellet védekeznie a Debrecen játékosainak. Majd 1 perc 29 másodperccel a dudaszó előtt Dominik Novotny megszerezte a vezetést!

A második etapban Farkas tétovázott, hogy mögé jutott-e a korong, de mázlija volt, a DEAC-nak pedig peche. Alig telt el pár másodperc, Tóth kiegyenlített közelről. Három perc múlva már a budapestieknél volt az előny, sajnos Szita Donát lövése is utat talált a cívisvárosiak hálójába. Meg is fogta a debrecenieket a gól, de igyekeztek minél hamarabb ocsúdni a sokkból. 11 perccel a vége előtt Révész hagyott ki ordító ziccert, a kapuvas hárított a hálóőr helyett. De aztán jött a Megváltó, Jakub Izacky lőtt be egy egy az egyben nagy helyzetet. A szívünkhöz kaptunk, mert a BJAHC látszólag megszerezte a vezetést ismét, de Hetényi akadályozásáért a videózó bírók visszavonták a gólt.

A harmadik játékrészt egy kiváló, ám elhaló Révész-lövés nyitotta meg a még mindig tartó emberelőnyben. Ezt követően Novotny ütött kapuvasat! 14:10-zel a vége előtt Izacky megint óriási ziccert rontott, nagyon benne volt ekkor a levegőben, hogy a DEAC átveszi a vezetést. 9:17-tel a vége előtt Vokla akkorát mentett a kapu torkában, amilyet igen ritkán látni. Felgyorsultak az események, rendkívül izgalmassá vált az elődöntő. Négy minutum sem volt hátra, amikor megint emberhátrányba kerültek a mieink, veszélyes szituáció volt. 3:04-gyel a vége előtt be is kapták a gólt, ismét nem voltak jók a 4 az 5 ellen. Ezzel távolabb került az MK-döntő. A DEAC lehozta a kapusát, megpróbált mindent, de ez sem segített.

A Debreceni Egyetem csapata vasárnap 16 órától a későbbi elődöntő vesztesével játszhat a harmadik helyért.