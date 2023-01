Ahogy arról már beszámoltunk, szüleikkel jómódban élő, huszonéves hajdú-bihari dílereket fogtak el a rendőrök a napokban összehangolt akció keretében. A rendőrség közleménye szerint a két hajdúböszörményi, egy debreceni, egy hajdúszoboszlói és egy sárospataki férfi egymással folyamatosan konspirálva, szervezett keretek között végezte bűnös tevékenységét, amiről még a közvetlen családtagjaik sem tudtak. A razziában ötven rendőr vett részt, és minden olyan eszközt lefoglaltak, mely alátámasztja a kábítószer-terjesztést.

A drogbanda ügyével a szombati Tények is foglalkozott. A hírműsornak nyilatkozó ügyvéd elmondta, aki kábítószerrel kereskedik, bűntettet követ el, és 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható, ez az alapeset. Az ügyvéd szerint viszont akár a bűnszervezetben elkövetett bűntett is érvényes lehet, ebben az esetben akár 10 év börtönbüntetést is kiszabhatnak rájuk.

Az még kérdés, a csapat honnan szerezte be a marihuánát, ezért az ügyben további gyanúsítások is várhatók.