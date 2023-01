Mint ahogy arról korábban is beszámoltunk, több mentőegységet is riasztott hétfő este a Debreceni Mentésirányítás ahhoz a Fényes udvari tűzesethez, ahol egy háromfős család és egy uszkár szorult gyors segítségre – tudatta az Országos Mentőszolgálat szerdán Facebook-posztjában.

Az életmentők perceken belül helyszínre értek, és miután az anyát, apát és gyermeküket is ellátták, Pogácsát sem hagyták magára. Amíg az esetkocsik stabil állapotban kórházba szállították a családot, a rohamkocsi a helyszínen várakozott a nagyszülőre, aki átvette tőlük a kutyust. Az életmentők eközben el is látták a kábult négylábút, aki az oxigénterápia hatására újra erőre kapott, és rendkívüli aggodalommal figyelte az eseményeket. Végül egy mentőápoló folyamatos simogatása nyugtatta meg a rémült kutyust, amiről felvétel is készült.

A kutya gazdája kommentben fejezte ki köszönetét, hogy vigyáztak a kedvencükre.

– Pogi a mi kutyusunk. Köszönjük szépen, hogy neki is segítettek! Én ezt csak most tudtam meg! Aggódtunk érte egész éjszaka, de jó kezekben volt apósom érkezéséig is úgy tűnik – írta a hálás gazdi.