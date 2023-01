A kedd esti viharos idő miatt már éjfél után riasztották a tűzoltókat műszaki beavatkozásokra. Debrecenben, a Vásáry István utcában egy általános iskola felújításához használ szigetelőanyag egy részét lefújta a szél a tetőről. Ezután vonultak a debreceni hivatásos tűzoltók a Szoboszlói útra, ott egy fa az úttestre dőlt. A Panoráma úton is útzárat képezett egy tizenöt méteres fa. Forgalmi akadályt okozott még a Heltai Gábor utcában is egy fa, a Görgey utcában és az Édenkert utcában is. Lakóház oldalára dőlt egy fa a debreceni Juhász Gyula utcában. Minden esetben motoros láncfűrésszel dolgoztak a tűzoltók – tudatta csütörtök reggeli összefoglalójában a katasztrófavédelem. A Pilinszky János utcában leszáradt ágak hasadtak le, melyek a gépjárműforgalmat veszélyeztették. A Vár utcában pedig egy épület vakolata lazult meg és parkoló autóra hullott. A meglazult részeket kéziszerszámokkal távolították el a tűzoltók.

Nem csak a vármegyeszékhelyen jelentettek problémát a kidőlt fák. Hajdúhadház közelében is úttestre dőlt fa miatt riasztották a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat. Pocsaj közelében egy húszméteres fa gyökerestől fordult ki, a forgalmat akadályozta. A létavértesi önkormányzati tűzoltók szintén motoros láncfűrésszel távolították el a fát az útról. Hajdúböszörményben, a Bél Mátyás utcában egy épület tűzfalára és kerítésre borult fát kellett eltávolítani a város tűzoltóinak. Hencidán, az Arany János utcában telefonvezetékre dőlt faágat emeltek le a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók, mert az ág egy lakóházat is veszélyeztetett. Hajdúsámsonban, a Harmat utcában egy csarnoképület lemeztetejét bontotta meg a szél. A meglazult elemeket gépezetes tolólétrán át emelték le a tűzoltók.

Mint arról beszámoltunk, két autó ütközött össze Debrecen közelében, a Hajdúszovát felé vezető úton szerda délelőtt. A debreceni hivatásos tűzoltók és a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi szolgálat vonult a helyszínre. A járművek átvizsgálása és áramtalanítása mellett az egyik autó utasát emelték ki a roncsból a mentőszolgálattal közösen, ő végül mentőhelikopterrel került kórházba.

Felborult egy kamion szerda délelőtt Hajdúszoboszló közelében, a 4-es számú főúton. A jármű zsákos aszfaltot szállított, mely az úttestre borult. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók mellett Debrecenből daru is érkezett a helyszínre, amely a pótkocsit visszaállította a kerekeire. A közútkezelő szakemberei erőgép segítségével a rakományt eltávolították az útról.