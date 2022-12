A történtek az egész települést megrázták. Portálunk az esettel kapcsolatban korábban elérte Ale Erika polgármestert, aki így nyilatkozott: – Nagyon szomorú, hogy ez megtörtént. Egy fiatal élet, ha eltávozik, mindig megrendítő dolog. Görbeháza egy nagyon békés, élhető település. Ritkán, tényleg ritkán vagyunk részesei ilyen történéseknek, éppen emiatt nehezen tudjuk ezeket kezelni.

Mint arra a Bors szerdai cikke is rámutat, a fiatal rendőrt mindenki szerette, aki csak ismerte.

– Jó és tiszta lelkű fiú volt, szerette a munkáját és a családját. Még mindig könnyek gyűlnek a szemembe, ha rá gondolok. Csak felületesen ismertem, de mindig mosolygott és kedves volt, nem gondoltam, hogy ilyen szörnyű gondolatok gyötrik szegényt. Megszakad a szívem, ha rá gondolok – mondta a lapnak egy ismerős, aki úgy tudja, a rendőrrel egy héttel korábban szakított kedvese.

– Nagyon sajnáljuk Dávid családját, azt tudjuk, hogy nagyon közel állt hozzájuk, a bátyját és az öccsét is imádta, ahogy ők is Dávidot. De ugyanúgy sajnálom szegény lányt is, bele sem merek gondolni, ő mit élhet át ezután – szögezte le az ismerős.

A rendőr édesanyja és testvérei is búcsúznak.

Sajnos már hiába várlak haza, fiam, soha sem fogsz jönni. Értetlenül állok, miért!? Drága istenem, hozd vissza nekem a drága jó gyermekemet!

– írta közösségi oldalára az anya.

– Könnyeim közt a telefont sem látom.. eldobtál mindent, itt hagytál minket. Mindenki máshogy éli meg a gyászt, valaki emészti magát, vagy kiüvölti magából, vagy épp kiírja, de nekem ez sehogy sem megy. Itt állok tanácstalanul, hogy hogyan tovább! Mindig tudtam az utam, de most úgy érzem, elvesztem, kegyetlenül... Keresem a miértjét, közben magatehetetlenül állok az egész mögött. Az elmúlt években lekerültem a padlóra, ez itt is fog tartani. Elvesztettelek, kisöcsém! – így a bátyja.

– Sajnálom, hogy a külföld miatt keveset lehettünk együtt, rettenetesen sajnálom! Próbálom magam győzködni, hogy ez csak egy rossz álom, csipkedem magam, de..., de nem az! Mindig számíthattál rám és én is Rád! Elmondhatatlan fájdalom van bennem, és ez nem pillanatnyi, ez végig fogja kísérni már az életem. Nem kérdeznem kellett volna, hogy jössz-e tegnap moziba, hanem kijelenteni, kézen fogni, és elrángatni! Meg kellett volna tennem, akkor ez most nem történt volna meg! Szeretlek, és szeretni is foglak! Mindig az öcsém maradsz, a testvérem! Mindig itt leszel velem, és tudom, fentről figyeled az útjainkat! Ölellek, szeretlek nagyon, Testvér! – búcsúzott.