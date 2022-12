Az ünnepi időszak alatt jellemzően összegyűlnek a családtagok, hogy az év utolsó napjait a szeretet jegyében együtt töltsék el. A meghitt percek azonban egy pillanat alatt elillanhatnak, ha nem vagyunk elég körültekintők. A katasztrófamentes karácsonyhoz Papp-Kunkli Nóra tűzoltó hadnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője adott tanácsokat.

Ha összejön a család szinte magától értetődő, hogy a főzések száma megnő, ezzel együtt pedig a kisebb tűzesetek aránya is növekedhet. Főzés során egy kis figyelmetlenség elegendő ahhoz, hogy leégjen az étel vagy kigyulladjon az olaj. Fontos, ha a zsír vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsuk vízzel, helyette fedjük le az edényt fedővel vagy szórjunk rá lisztet.

Az ilyen jellegű tüzek az ünnepek alatt sokkal gyakoribbak, mint ahogy azt gondolnánk. Sok kisebb konyhai tűzhöz nem is riasztják a tűzoltókat, mert azt a lakók sikeresen időben megfékezik

– mondta el a megyei szóvivő.

Ne hagyjunk lángot őrizetlenül!

Az otthon tartózkodással nemcsak a főzés, hanem az elektromos eszközök használata is megnövekszik. Ugyanakkor azt fontos észben tartani, hogy nem minden háztartásban korszerűek a vezetékek, továbbá a társasházak egy része sincsen felkészülve a nagymértékű elektromos terhelésre. Fontos, hogy az elektromos eszközöket, mint például a laptop, a telefon, az elektromos fogkefe, a töltő ne maradjon bedugva, amikor nem használjuk, mert az túlterheli a hálózatot, így akár tüzet isokozhat.

Papp-Kunkli Nóra arra is figyelmeztetett: a nyílt láng felügyelet nélküli használata is veszélyforrás lehet ilyenkor. Mivel az év más napjaiban ritkábban használunk gyertyákat, így sokszor a rutin marad el, könnyű megfeledkezni azok eloltásáról.

A gyertyákat csak akkor használjuk, ha ott tartózkodunk a szobában, ha elhagyjuk azt, vagy aludni térünk, oltsuk el, és ne feledkezzünk el az adventi koszorúról, a gyertyás dekorációkról sem.

Mindannyian szeretünk a karácsonyi égősorokban gyönyörködni, de ezeket az ünnepi hangulathoz használt fényfüzéreket is érdemes kihúzni, ha már aludni mentünk vagy elhagyjuk a házat, a lakást. A fényfüzérekkel nemcsak az otthonunkban, hanem már a beszerzés során is körültekintően kell eljárni. – Csak megbízható forrásból, magyar nyelvű használati utasítással és ép csomagolással rendelkező terméket vásároljunk – tanácsolta a tűzoltó főhadnagy. Mint mondta, nem az a legnagyobb probléma, hogy esetleg nem fog működni a vásárolt termék, hanem az, hogy használat közben felmelegszik és kigyullad. Kiemelte, hogy használat előtt a vezetéket is nézzük át, vizsgáljuk meg, hogy nincs-e rajta szakadás, vagy sérülés. Ugyanígy a tavalyról eltett elektromos dekorációt is vizsgáljuk felül.

A megyei szóvivő elmondta, ha minden figyelmünk ellenére mégis tűz keletkezik az otthonunkba, akkor hívjuk a 112-es segélyhívó telefonszámot, áramtalanítsuk a lakást, és várjuk a tűzoltókat a szabadban.

– A kisebb tüzeket porral oltó készülékkel meg lehet fékezni, testi épségünket azonban ne veszélyeztessük, a füst ugyanis mérgező. A kisebb tüzeket egy mennyezetre felhelyezhető füstérzékelővel időben észre tudjuk venni, mert az hangos jelzéseket fog leadni, ezért érdemes azt használni, hogy nagyobb biztonságban érezzük magunkat az ünnepek alatt is – figyelmeztetett a szakember.

BBI