Impulzus – Nyomoz a suli névvel adtak át nyomozószobát a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) Burgundia utcai intézményében.

Forrás: Czinege Melinda

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott projektet plenáris ülés keretében mutatták be a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon hétfőn délelőtt, ahol a programban partnerként részt vevő állami és civil szervezetek képviselői is jelen voltak. A bemutató után a meghívottak ellátogathattak a „tett helyszínére”, ahol a gyakorlatban is megtekinthették a szabadulószobák mintájára kialakított helyiségeket.

Gyurosovics József rendőr dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány úgy fogalmazott, a hétfőn átadott prevenciós élményközpont olyan újszerű lehetőséget kínál a bűnelkövetés és az áldozattá válás megelőzése érdekében a fiatalok számára, amely példaértékű.

– Felgyorsult társadalmunkban a fiatalok teljesen más információbázisokat használnak fel, az internetről és a közösségi oldalakról tájékozódnak. Bármilyen felkészült és jól képzett egy előadó, amikor kiáll egy osztály elé, nagyon nehezen tudja az érdeklődést hosszú időn keresztül fenntartani. Éppen ezért szükség volt valami újra, ami megfelel a kor követelményeinek, megtartja a célközönség figyelmét és aktivitásra ösztönöz – mondta. A rendőr-főkapitány elárulta, az Impulzus – Nyomoz a suli tervezésekor azt a célt tűzték ki, hogy az intenzív rendőrségi előadások hatékonyabbá váljanak, és jól működő programokat állítsanak össze.

Forrás: Czinege Melinda

Gyurosovics József felelevenítette a rendőrség prevenciós kezdeményezéseit. Elmondta, 30 év után sikerült eljutni odáig, hogy a bűnmegelőzésnek miniszteriális szintű szervezeti egysége lett, melynek köszönhetően a kormány jelentős forrásokat biztosít a hatékony prevenciókra.

Hajdú-Bihar megye sokat tett az elmúlt időszakban a bűnmegelőzés terén. Az elmúlt hat évben ötödik alkalommal indítottunk sikeresen olyan pályázatot, melyet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásra alkalmasnak talált

– mondta a rendőr-főkapitány. Mint kifejtette, a megyéken átívelő összefogás részeként az időskorúak, a külterületi ingatlanokban, valamint a felzárkóztatásra szoruló településeken élők számára olyan programot tudtak megvalósítani, amely fokozta biztonságukat.

– Az elmúlt tíz évben az ismertté vált bűncselekmények és ezzel együtt a bűnelkövetők száma is jelentősen csökkent Magyarországon. Ebben megyénk hosszú évek óta az élmezőnybe tartozik. A 18 éves kor alatti elkövetők számának csökkenése azonban ugyanilyen arányban nem következett be – tudatta a dandártábornok. Gyurosovics József hozzátette, a bűnmegelőzés népszerűsítése mellett nem titkolt célja a rendőrségnek, hogy a 14 és 20 év közöttieket célzó projektnek pályaorientációs szerepet is szánnak, így remélhetőleg minél több fiatal kedvet kap ahhoz, hogy rendőri hivatást válasszon.

Számunkra a legfontosabb, hogy a felnövekvő ifjúság ne váljon bűncselekmény áldozatává, illetve elkövetővé. Emellett kiemelten fontos a büntetés-végrehajtásban részt vevők társadalomba való visszaintegrálása

– fogalmazott beszédében Hatala József. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke elmondta, abból indultak ki, hogy a bűnelkövetés társadalmi probléma. Rávilágított, stratégiájukban szerepel a kiemelt együttműködés a vallási és civil szervezetekkel, polgárőrséggel, egyetemekkel, szakképzési intézményekkel.

Hatala József szerint a bűnmegelőzés hazai eredményeit jól tükrözi, hogy az Európai Unió bűnmegelőzési szervezetei számára kiírt pályázaton Magyarország kiemelkedő eredménnyel végzett. Ezt az elnök szerint a közös gondolkodás és az innovatív megvalósítás eredményezte.

– Az internet világa másképp készteti gondolkodásra a fiatalokat, éppen ezért nagyon meg kell gondolni, hogyan kezdjük el a párbeszédet. Ha húsz másodperc alatt nem keltjük fel az érdeklődésüket, akkor a felnövekvő korosztályt el is vesztettük – véli az elnök. Hatala József szerint az Impulzus program erőssége éppen ebben a hatásos figyelemfelkeltésben rejlik.

Forrás: Czinege Melinda

– A rendőrség komplex, szerteágazó feladatai közül a bűnmegelőzés hangsúlyos szerepet kap, kiemelten a diákokat célozva. Hajdú-Bihar megye a bűnmegelőzés tekintetében az ország élvonalába tartozik, mivel nagyon jó módszereket és eljárásokat alkalmaz – vázolta fel Szelei Pál rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságának osztályvezetője.

– Minden olyan program fontos, amely előrelépést hoz abban, hogy a bűncselekmények számát visszaszorítsuk. Ezért elhatároztuk, hogy a kezdeményezés mellé állunk – fejtette ki Szilágyi Sándor. A DSZC főigazgatója úgy véli, az Impulzus program meghatározhatja a jövőnket, és segíthet abban, hogy a szakképzésben részt vevő fiatalok másképpen tekintsenek egymásra. A vezető szerint azt, hogy milyen irányban indulnak el a fiatalok az életben, manapság a család, az iskola, a társadalom és a média határozza meg.

Szilágyi Sándor szerint a tanintézményeknek kiemelt szerepe van a diákok helyes társadalmi beilleszkedésében. Mint mondta, jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Az igazgató ebben a szellemben szeretné kiteljesíteni az Impulzus programot, éppen ezért a szakképzési centrum térítésmentesen biztosított helyet a szabadulószobák számára.

– Intézményeink pedagógiai programjaiban szerepelnek olyan prevenciós eszközök, melyek a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését támogatja. Ehhez arra van szükség, hogy felhívjuk a figyelmüket az erősségeikre és a gyenge pontjaikra – fogalmazott Vántus Andrásné. A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója úgy látja, a nyomozószoba egy fantasztikus lehetőség arra, hogy olyan módszerekkel és technikákkal tudják felhívni a diákok figyelmét a körülöttük lévő veszélyekre, amivel elkerülhetik, hogy áldozattá vagy elkövetővé váljanak.

Vántus Andrásné elmondta, az együttműködés keretében a programban 6363 tanuló vesz részt, így a Tankerületi Központ valamennyi középiskolájának 17 és 18 éves diákjai kipróbálhatják a szabadulószobát. Az igazgató biztos abban, hogy a fiatalok számára egy szórakoztató, korosztályukhoz illő élményben lesz részük.

Novotni Edit, a Szociogramm Nonprofit Kft. ügyvezetője és egyben az Impulzus projekt vezetője előadásában részletesen bemutatta a nyomozószobákat az ötlet megszületésétől a megvalósításig. Elmondta, olyan újdonsággal szerettek volna előállni, amivel még nem találkoztak a fiatalok. A cél az volt, hogy ráébresszék őket a tudatosabb élet előnyeire, és arra, hogy a döntéseiken múlik, hogyan fog alakulni a sorsuk.