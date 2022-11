Halőrök tettek bejelentést a rendőrségre november 28-án 4 óra körül arról, hogy két férfi tiltott eszközökkel horgászik a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Több egység is azonnal a helyszínre ment, ahol a halőrökkel közösen tetten érték az orvhalászokat, valamint harmadik társukat, aki a sofőr szerepét töltötte be – írja a police.hu. A rendőri felszólításra az egyik férfi kiugrott az autóból és futásnak eredt, másnap azonban önként jelentkezett a rendőrségen. Társait az egyenruhások még a helyszínen elfogták és a gépkocsijukat is átvizsgálták.

Több horgászbot és közel 150 kilogramm, zsákokba rejtett ponty került elő a járműből.

Forrás: rendőrség

Gyanúsítotti kihallgatásán minhárom kunmadarasi férfi beismerő vallomást tett. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság lopás és orvhalászat vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást velük szemben.