Rosszul érezte magát egy hajdúhadházi család minden tagja vasárnap este, a fejük is fájt, tudatta a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Pallagi utcai családi házhoz többek között a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat is riasztották. A tűzoltók méréseket végeztek, azok eredményei azonban már nem mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét, mert az épületet átszellőztették a lakók, és a kandallót is kikapcsolták.

A fűtőberendezés állapota miatt a mérgezést nem lehetett a helyszínen kizárni, ezért a mentőszolgálat a háromtagú családot kórházba szállította további vizsgálatok céljából.